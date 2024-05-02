Hasan Arat köşeye sıkıştı. Alman basını açıkladı

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Hasan Arat köşeye sıkıştı. Alman basını açıkladı
Teknik direktör ve sportif direktör görüşmeleri için Almanya'ya çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istediği sonucu alamadı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın, teknik direktör arayışları kapsamında Almanya’da gerçekleştirdiği görüşmeler umduğu sonuçları vermedi.

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Alman basınında yer alan Bild gazetesinin haberine göre, Borussia Dortmund’un eski oyuncusu Nuri Şahin için Beşiktaş’tan herhangi bir teklif gelmediği belirtildi. Şahin’in Türkiye’ye transferi şimdilik gündemde değilken, Arat’ın Şahin ile yaptığı görüşmelerin detayları henüz netlik kazanmadı.

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Diğer yandan, Sports Digital'den Sercan Dikme’nin aktardığına göre, Beşiktaş’ın listesinde üst sıralarda yer alan Alman teknik direktör Hansi Flick de kulübün teklifine sıcak bakmadı.

Maaş beklentileri ve Avrupa’nın 5 büyük liginde çalışma arzusu nedeniyle Flick’in Beşiktaş’ın önerisine nazik bir şekilde teşekkür ettiği ifade edildi.

Siyah-beyazlı kulübün teknik direktör arayışı devam ederken, bu gelişmeler taraftarlar arasında hayal kırıklığı yarattı.

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