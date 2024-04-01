Hasan Arat seçim istedi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kulübün düzenlediği iftar programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Son günlerde özellikle Fenerbahçe tarafından dile getirilen yabancı hakem konusunda desteğini açıklayan Arat konuya ilişkin, “yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı. TFF, çok adaylı bir seçime gitmeli. Kurullar da seçimle gelmeli.

"Son 4 ayda Türk futbolunda inanılmaz şeyler yaşandı. Hakem tokatlandı, takım sahadan çekildi, taraftarlar sahaya indi, VAR kayıtları dramatik şekilde açıklandı. Bunlara tepkisiz kalamayız. Böyle bir şey yok. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Beşiktaş kulübü, hakemler emekli olduktan sonra özür dileyecekleri bir müessese değildir" ifadelerini kullandı

Semih Kılıçsoy’un milli takımda yaşadıklarına da değinen Arat, "Semih Kılıçsoy, kırmızı çizgimizdir. Bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması gerekir" dedi.