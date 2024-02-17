Hasan Arat Semih Kılıçsoy'un bonservis bedelini belirledi. Rekorlar alt üst olacak

Beşiktaş Kulübü; genç yıldızı Semih Kılıçsoy’un bonservis bedelini belirledi. Başkan Hasan Arat; Semih Kılıçsoy’u ucuz fiyata vermeye niyetli değil. Hem Beşiktaş’ın hem de Süper Lig’in bonservis rekorunu egale etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş’ın yeni başkanı Hasan Arat, transfer döneminin son gününde iki yıldız oyuncu; Al-Musrati ve Ernest Muçi’yi kadroya katarak taraftarın sevgisini kazandı. Siyah beyazlıların patronu şimdi de satış rekoru kırmak için harekete geçti.

Siyah-Beyazlı taraftarların yeni gözdesi Semih Kılıçsoy için öyle bir bonservis istedi ki herkes şaşırdı… Beşiktaş tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirirken birden bire sahneye çıkan ve siyah beyazlı taraftarlara futbol sevinci yaşatan Semih Kılıçsoy, karanlıkta ışık gibi parladı.

Avrupa takımlarını peşinden koşturan Semih Kılıçsoy için Hasan Arat yönetimi kararlı bir tutum sergiliyor. Beşiktaş; genç oyuncu için sezon sonu gelecek olan teklifleri gözden geçirecek.

Beşiktaş’ın Semih Kılıçsoy için istediği bonservis bedeli ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar, genç oyuncudan 50 milyon Euro bonservis kazanmayı umuyor.

Beşiktaş ve Süper Lig tarihinin en yüksek satışını yapmak için mücadele eden siyah beyazlı yönetim, Semih Kılıçsoy’u düşük bir fiyata asla vermeyecek.

Borussia Dortmund ve Tottenham’ın, Semih Kılıçsoy ile ilgilendiği, başarılı oyuncunun bonservis değerinde EURO 2024’ün etkili olacağı belirtildi. Ayrıca Semih Kılıçsoy’un kişisel gelişimi için de adımlar attığı; diksiyon, medya eğitimi ve İngilizce kursu aldığı ifade edildi.

Bu sezon Süper Lig’de 12 maçta forma giyen Semih Kılıçsoy 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 18 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var.