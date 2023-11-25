Hasan Arat Serdal Adalı'ya yüklendi: Beşiktaş olmasa sizi kim tanır

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat bugün Konya’da taraftalar ve kongre üyeleri ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Hasan Arat çarpıcı ifadelerde bulundu.

İşte Hasan Arat’ın açıklamaları:

“ANKETLERİ MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

"Benim trol hesabım yok Beşiktaşlılar var. Bazıları buraya çok para harcıyorlar, anketleri manipüle etmeye çalışıyorlar. Gerçek Beşiktaşlılarla baş edemezler. Bu işlere harcadıkları parayı kulübe versinler.

“KONGRE ÜYELERİ SANDIĞA GELİP SANDIĞI PATLATACAK”

Beşiktaşlı eski TFF Başkanı 1.5 sene sonra gelecek diye insanlara yazı yazıyorlar, yazsınlar nafile. Kongre üyeleri sandığa gelip sandıkları patlatacak.

“KİMSEDEN İCAZET ALIP BURAYA GELMEDİM”

Ben Hasan Arat’ım, olduğum gibiyim. Kimseden icazet alıp buraya gelmedim.

“BEŞİKTAŞ OLMASA SİZİ KİM TANIR”

Onu getirim bunu getiririm diyorlar. Beşiktaşlıların parasıyla getiriyorsunuz, Beşiktaş olmasa sizi kim tanır?

“DEVLET BEŞİKTAŞ’I ÇOK SEVER”

Sizin devletle işiniz yoksa, ondan kendiniz için bir şey istemiyorsanız merak etmeyin. Devlet Beşiktaş’ı çok sever.

“YÖNETİMİN ZAYIFLIĞINDAN DOLAYI OLDU”

Avrupa Şampiyonası’nda Beşiktaş’ın stadını koymamaya nasıl cüret ettiler? Bu durum şimdiki yönetimin zayıflığından dolayı oldu.

“AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA YAZACAKLAR”

Biz geldikten sonra dünyanın en güzel yerinde olan stadımızı Avrupa Şampiyonası’na yazacaklar."