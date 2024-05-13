Hasan Arat transfer için devreye girdi

Kaynak: İHA
Hasan Arat transfer için devreye girdi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Belçika ekibi Standard Liege’de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Cihan Çanak’ın temsilcisiyle bir görüşme yaptı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş’ın listesindeki futbolculardan biri de Belçika’da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 29 maçta 2 asist yaptı.

Süper Lig’den birçok talibi olan Cihan için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat devreye girdi.

Başkan Arat ile Cihan Çanak’ın temsilcisi bir görüşme gerçekleştirdi.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu görüşmede taraflar transfere dair fikir alışverişinde bulunurken, herhangi bir bonservis bedeli ise konuşulmadı.

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