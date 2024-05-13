Hasan Arat transfer için devreye girdi

Yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş’ın listesindeki futbolculardan biri de Belçika’da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 29 maçta 2 asist yaptı.

Süper Lig’den birçok talibi olan Cihan için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat devreye girdi.

Başkan Arat ile Cihan Çanak’ın temsilcisi bir görüşme gerçekleştirdi.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu görüşmede taraflar transfere dair fikir alışverişinde bulunurken, herhangi bir bonservis bedeli ise konuşulmadı.