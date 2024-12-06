Hasan Arat yayına çıkmadı. Candaş Tolga Işık sebebini açıkladı

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat'ın canlı yayın programında değişiklik yaşandı.

Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, Hasan Arat'ın konuk olacağı programın iptal edildiğini açıkladı. Yapılan paylaşımda, Hasan Arat'ın rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayacağı yazıldı.

Arat, 10 Aralık Salı günü Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalar yapacaktı.

İşte Candaş Tolga Işık'ın açıklaması:

''Az önce Beşiktaş eski Başkanı Hasan Arat bir mesaj gönderdi. Sağlık sebepleri nedeniyle salı Az Önce Konuştum'a katılamayacağını, doktorları onay verdiği ileri bir tarihte yayına çıkacağını iletti. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.''