Hasan Arat'ın görev dağılımı belli oldu. Mazbatasını aldı

Beşiktaş'ın 35. Başkanı seçilen Hasan Arat, mazbatasını aldı. Arat, törende açıklamalar yaparken, mazbatasını da aldı.

Ali Öncü KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat'ın görev dağılımı belli oldu. Mazbatasını aldı

Haftasonu yapılan seçimde Serdal Adalı'yı geride bırakarak siyah-beyazlılarda başkan seçilen Hasan Arat, mazbatasını aldı.

Mazbatayı, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk verdi.

GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU
Ayrıca Hasan Arat'ın görev dağılımı da belli oldu.

İşte görev dağılımı;
Hüseyin Yücel: İkinci başkan
Onur göçmez: Asbaşkan
Mete Vardar: Asbaşkan
Cüneyt Sezgin: Genel sekreter
Yalçın Ayaydın: Uluslararası ilişkiye Kartal yuvaları sorumlusu
Altın Mimir: Hukuk kurulu başkanı
Kaan Şakul: Finansman ve anonim as sorumlusu
Feyyaz Uçar: Futbol şubesi sorumlusu ve basın sözcüsü
Ekrem Keçoğlu- Kadir Kılıç: Divan kurulu/ dernek/ amatör şubeler/ üyeler
Çağlayan Tuğal: Tüm tesislerden sorumlu
Burak Aslan: Kamu ilişkilerinden sorumlu

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"BİR DAHA AKATLAR'DA KONGRE YAPILMAYACAK"
"Seçim bitmiştir, herkes artık seçimi pazar gününn de bırakmalıdır. Biz bir aileyiz, hep birlikte olacağımızı pazar akşamı tüm dünyaya hissettirdik. Muhteşem bir katılım oldu. Çok büyük zorluklarla beklediler kongre üyelerimiz. Bir daha Akatlar'da kongre yapılmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaşlıya en layık yer neresiyse orada yapacağız. Divan Kurulu toplantılarını da Beşiktaş'ın şanına şerefine yakışır şekilde, yakışır yerde yapılacak."

"TÜM YETKİ AYBABA VE UÇAR'DA"
"Biz son derece açık ve şeffaf bir yönetim şekli uygulayacağız. Bu seçimde çok güzel şeyler yaşandı. İki adayın taraftarları tribünde karşılıklı Beşiktaş tezahüratları yaptılar. Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar yönetecek dedik. Milli sporcularımızı yönetim kurulumuza aldık. Samet kaptan, Feyyaz Uçar ile birlikte çalışacak ve tüm yetki onların olacak."

"SERDAL ADALI'NIN LİSTESİNDEKİ İSİMLERDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"
"Biraz önce Serdal Adalı ile telefon konuşması yaptım ve kendisinin yönetim kurulu listesinde olan arkadaşlardan faydalanmak istediğimizi söyledim. 'Memnuniyetle' dedi. Bugünden itibaren Adalı yönetimindeki arkadaşlarla görüşeceğiz. Kimden nasıl faydalanabiliriz, ne projeler var. Bir bütünüz. Beşiktaş kucaklaşacak. Artık kucaklaşma dönemi geldi. Süremizin kısa olduğunu biliyoruz ama hiç fark etmez, Beşiktaş'a bir gün bile hizmet etmek onurdur."

''TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUNLAR''
"Ahmet Nur Çebi ve ailesine büyük bir şükran borçlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Taraftarlarımız rahat olsunlar ve çekişme içinde olmadığımızı herkes görsün. Türkiye pazar günkü kongrede Beşiktaş'ın büyüklüğünü gördü. Bize bu şerefli görevi teslim eden tüm Beşiktaşlılara şükranlarımı sunuyorum."

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