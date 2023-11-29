Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. İşte o isimler

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. Arat, listesini Divan Kurulu'na teslim etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. İşte o isimler

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olan Hasan Arat, yönetim kurulu listesini belirledi.

Arat, listesini Divan Kurulu'na teslim etti.

Hasan Arat'ın listesi şu şekilde;

Başkan Adayı
Hasan Arat 10251

Hüseyin Yücel 21291
Dr. Cüneyt Sezgin 6588
Onur Göçmez 31644
Yalçın Ayaydın 32107
Mete Vardar 16287
M. Kaan Şakul 24362
Av. Altın Mimir 22905
Feyyaz Uçar 14556

Prof.Dr. Işıl Zeybek 29524
Ekrem Keçoğlu 3751
Kadir Kılıç 10017
Çağlayan Tuğal 12052
Bünyamin Burak Aslan 23065

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