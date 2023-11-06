Hasan Arat'tan Antalyaspor maçı sonrası çağrı: Bir dönemi hep birlikte kapatalım

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, Siyah Beyazlı takımın deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup olmasının ardından, sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yayımladı.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat'tan Antalyaspor maçı sonrası çağrı: Bir dönemi hep birlikte kapatalım

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu ve 19 puanla lider Galatasaray'ın 12 puan gerisinde kaldı.

Maçın ardından sosyal medyada gerek takıma ve teknik ekibe gerekse de yönetim kuruluna tepkiler artarak devam etti.

3 Aralık'ta Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Hasan Arat da resmi X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'ın kaybedecek bir gününün daha olmadığını ve hala oy pazarlığının sürdürüldüğünü vurgulayan Arat, kongre üyelerine de çağrıda bulundu.

Arat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Değerli Beşiktaşlılar,

Sizlere daha önce “olağan değil olağanüstü bir seçime gittiğimizi” özellikle vurguladım. Yönetim kurulunun eksiksiz olarak istifa etmesi gerekirken, haftalar, aylar süren bir oy pazarlığına devam ediliyor.

İcazet bekleniyor, hesaplar yapılıyor, iftira kampanyaları başlatılıyor. Kaybedecek bir günümüz daha yoktur dedik, sezonun yarısı, belki tamamı gidiyor. Beşiktaş'a parmak sallayanlara verilmeyen yanıtlar, Beşiktaş taraftarına veriliyor. Kendini Beşiktaş'tan büyük görenler varsa, Beşiktaş büyüklüğünü herkese öğretir.

Sandıkta hesabını sorar. Size verdiğim sözü unutmayın; bu yolda sadece Beşiktaşlılar olacak, Beşiktaş’ın her seviyesinde dünya çapında isimler olacak. Değerli Beşiktaşlılar, Kimse kendi menfaatleri için Beşiktaş camiasına meydan okuyamaz.

Bu yola hep birlikte çıktık. Sandığa gelip iradenizi gösterin, bir dönemi hep birlikte kapatalım.

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