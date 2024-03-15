Hasan Arat’tan beklenmeyen hamle! Odalar basıldı ve…

Geçen yıl aralık ayında yapılan olağanüstü genel kurulda başkan seçilen Arat, dikkat çeken bir karar aldı.

Yönetim kurulu yedek üyesi Kadir Kılıç, Sicil Kurulu'nun odasına girerek üyelerden istifalarını talep etti.

Gazeteci Faik Gürses'in haberine göre Kurul Başkanı Şahap Önkol, bu talebe karşı çıkarak, "Biz buradan ayrılmıyoruz. Bizi Genel Kurul seçti. Beşiktaş tarihinde böyle bir durum ilk defa yaşanıyor. Hepimiz görevimizin başındayız," şeklinde konuştu.

Arat'ın yönetimi, kurulu etkisiz hale getirmek için, kurulun işlerini yürüten iki sekreter atadı. Bu iki sekreterin, kulübe üye olmak isteyen kişileri inceledikten sonra onları kurula yönlendirdiği ve hatta bazı üyelik başvurularını yok ettiği iddia ediliyor.

Sicil Kurulu üyelerinin istifası talep edildikten sonra, tüm üyelerin kombine kartları ve Tüpraş Stadyumu'ndaki yerleri iptal edildi. İptal işlemlerini stadyumdan sorumlu kulüp çalışanı Ahmet Ateş'in kurul üyelerine ilettiği öğrenildi.