Hasan Arat'tan müjdeli haber. 'Tek tek geri alacağız'

Beşiktaş Kulübü'nün Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı.

Toplantı, Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü'nde gerçekleştirilirken, toplantıda konuşma yapan Hasan Arat, genel kurul üyelerine yeni tüzükle ilgili bilgi verdi.

Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde;

- Kulübümüzün anayasası olan tüzüğümüzde çağın gerekliliklerine uygun, size verdiğimiz sözlere ve vaatlere uygun, üzerinde profesörlerin çalışarak yaptığı değişiklikler bugün sunulacak. 'Yeni tüzüğü okumadım ama şöyle' diye başlayan sözleri üzülerek izliyoruz. Beşiktaş'ta yaşanan değişimi görmemekte ısrar edenler var. Tüzükteki değişikliklerin faydası olacaktır. Beşiktaş halkın takımıdır, genel kurulumuz ne derse o olur.

- Bu tüzük sonrasında eğer genel kurulumuz onaylarsa, elektronik ortamda genel kurul olacaktır. Bu toplantıya katılamayan evinden oylamaya katılabilecek. Elektronik ortamda yönetim kurulu, oylama, kulübe üye olmak, başkan adaylarımıza imza vermek, üyeliklerle ilgili tüm işlemleri yapabilmek mümkün olacaktır. Kulübümüzdeki evrak yığını da tarihe karışacaktır.

- Bu tüzük tarihimizde ilk kez keyfiliğe son verecek. Bundan sonra kimse kendi isteğiyle hukuki gerekçeler olmadan imza atamayacak. Yönetim kurulu başkanı tek imzayla her şeye imza atabiliyordu. Böyle şey olmaz dedik. Kurula özellikle bildirdik. İki imza şartı olması gerektiğini söyledik. Biri hata yaparsa diğeri kontrol edebilir.

''ÇİLEKLİ TESİSLERİNİ GERİ ALACAĞIZ''

- Akaretler'i 2044'e kadar kiralıyorlardı. Fulya'da biliyorsunuz 25 yıllık kiralamalar yapıldı. Biz bu tüzükte diyoruz ki yönetim kurulları gayri menkullerimizi 10 yıldan fazla kiralayamaz. Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak. Haksızlığa son verecek Beşiktaş. Dün Beşiktaş Belediye Başkanı ile konuştum. Yarın kiradaki 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri boşaltılıyor. Çilekli Tesisleri'ni geri alacağız.

- Fulya'daki binanın üzerinde kiracının ismi yazıyordu. Yazının kalkmasını ve binanın geri teslimini istedik. Kendisi endişelerimizi hassasiyetle dinledi. O zaman gereğini yerine getireceğini söyledi. Hukuk Kurulu Başkanımız Sayın Mimir ve İkinci Başkan Sayın Yücel geri adım atmadı, tahliye davası açtık. Davada çok kuvvetli bir yere geldik. Yazı sökülmeye başlandı. Biz kira artırımı istemiyoruz. Anlaşmaya gitmeyeceğiz. Binayı komple Beşiktaş'a devredeceksiniz. Bunu camiamızla paylaşacağız.

- Her kurula minimum iki tane kadın üye şartı getiriliyor. Yeni üye için referans sayısı 35'e yükseltiliyor ki sahte imzalarla üye yapılamasın. Bu kulüpten elinizi çekin. 5 bin 751 üye tüzüğe aykırı ve şüpheli olarak üye yapılmış. Beşiktaş'ta yönetimi Beşiktaş'ın kendisi seçecektir. Gruplardan kimse medet ummasın.

- Burada fikir ayrılıklarımız olabilir. Beşiktaş'ta bundan sonra herkes konuşacak. Kenarda köşede dedikodu yapmayacak, iftira atmayacak. Gelecek ve burada konuşacak. Beşiktaşlı konuşacak, susturulmayacak. Bu kürsüden kovalanan üyelerimiz vardı. Biz herkesi dinleyeceğiz.

- Üzerinde uzlaşılan Tüzük Tadil Çalışması genel kurul tarafından sizlerin onayına sunulacak ve en önemlisi Son 23 yılda yaşananlar bir daha yaşanmayacak. Biz Beşiktaş'ın büyüklerimizden gururla emanet aldık, bizden sonrakilere gururla teslim edeceğiz.