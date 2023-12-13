Hasan Bitmez'in son durumunu Bakan Koca açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı. Koca, durumunun düne göre daha ciddi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"DÜNA GÖRE DAHA CİDDİ"

Koca, Bitmez'in son durumunu "ayın Hasan Bitmez'i yakından takip ediyoruz. Hocalarımızla, sağlık ekibimizle, bütün branşlarla birlikte yakından takip ediyoruz. Solunum ve kalp-akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız bütün branşlarla birlikte yakından takip ediyorlar" diyerek açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda fenalaşarak yere düşmüştü.

meclis1.jpg
Kafasını kürsünün arkasındaki merdiven basamaklarına çarpan Bitmez bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

hasanbitmezambulans.webp

"ALLAHIN GAZABI BÖYLE OLUR İŞTE"

Öte yandan bütçe görüşmelerinde söz alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in konuşmasını yaptıktan sonra bayılmasının ardından AKP sıralarından “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı tespit edildi. Söz konusu ifadeler tutanakta yer aldı.

tutanak.jpg

İlgili Haberler
AKP'den Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez açıklaması. 'Hastalık üzerinden siyaset üretmeyin'
Temel Karamollaoğlu, Meclis kürsüsünde fenalaşan Hasan Bitmez'in son durumunu açıkladı
Kürsüde baygınlık geçirip düşen milletvekiline AKP sıralarından böyle denildi. Allah’ın gazabı böyle olur
Milletvekili Meclis kürsüsünde bayıldı
Son Haberler
Çankırı'da suç makinesi yakalandı Gündem
Çankırı'da suç makinesi yakalandı
Kulüpler anlaştı. Chelsea’yi kara kara düşündürecek karar açıklandı Spor
Kulüpler anlaştı. Chelsea’yi kara kara düşündürecek karar açıklandı
İYİ Parti'de 'İbrahim Özkan' gerilimi sürüyor. 'Ekrem Bey'in kayığına binerek...' Gündem
İYİ Parti'de 'İbrahim Özkan' gerilimi sürüyor. 'Ekrem Bey'in kayığına binerek...'
İsrail'i roketlerle vurdular Dünya
İsrail'i roketlerle vurdular
Eski kocası ve sevgilisiyle aynı mekanda eğlendi: "Yıl olmuş 2024, aştık bunları" dedi tepki topladı Video
Eski kocası ve sevgilisiyle aynı mekanda eğlendi: "Yıl olmuş 2024, aştık bunları" dedi tepki topladı
Ali Koç'tan flaş sözler. Kulüpler TFF ve hakemlerden rahatsız Spor
Ali Koç'tan flaş sözler. Kulüpler TFF ve hakemlerden rahatsız
Marmara Denizi’nde alarm. Kabus her an geri dönebilir Gündem
Marmara Denizi’nde alarm. Kabus her an geri dönebilir