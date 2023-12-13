Hasan Bitmez'in son durumunu Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"DÜNA GÖRE DAHA CİDDİ"

Koca, Bitmez'in son durumunu "ayın Hasan Bitmez'i yakından takip ediyoruz. Hocalarımızla, sağlık ekibimizle, bütün branşlarla birlikte yakından takip ediyoruz. Solunum ve kalp-akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız bütün branşlarla birlikte yakından takip ediyorlar" diyerek açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda fenalaşarak yere düşmüştü.



Kafasını kürsünün arkasındaki merdiven basamaklarına çarpan Bitmez bayıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

"ALLAHIN GAZABI BÖYLE OLUR İŞTE"

Öte yandan bütçe görüşmelerinde söz alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in konuşmasını yaptıktan sonra bayılmasının ardından AKP sıralarından “Allah’ın gazabı böyle olur işte, Allah’ın gazabı” diye bağırıldığı tespit edildi. Söz konusu ifadeler tutanakta yer aldı.