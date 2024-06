Hasan Can Kaya finale gitti. Omzu kırılınca ‘Konuşanlar’ programına ara vermişti

Konuşanlar programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, sonunda ortaya çıktı. 34 yaşındaki komedyen Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Borussia Dortmund-Real Madrid maçını izlemek için yakın arkadaşlarıyla Londra’ya gitti. Wembley Stadyumu’nda oynanan maçın seremonisini Instagram hesabında paylaşan komedyen günler sonra ilk kez fotoğraf paylaştı. Arkadaşlarıyla evinin bahçesinde top oynarken düşüp omuzunu kıran başarılı komedyen Hasan Can Kaya’nın kolunda halen alçıda olduğu ve omuz askısı kullandığı dikkatlerden kaçmadı. Kaza sonrası acilen ameliyata alınan Kaya, hayranlarını ve sevenlerini çok korkutmuştu.

GÖSTERİLERİNİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrasında uzun bir tedavi sürecine giren Hasan Can Kaya, gösterisine bir süre ara verip Stand Up Party Dünya Turnesi kapsamındaki Amerika gösterilerini iptal etmek zorunda kalmıştı. Türkiye’deki gösterilerini de erteleyen Hasan Can Kaya, dijital platformda yayınlanan ‘Konuşanlar’ programını stoklu çektiklerini, programın yayınlanmaması gibi bir sorun yaşanmayacağını açıklamıştı.

Hasan Can Kaya’nın gösterisine ne zaman başlayacağı açıklanmazken, büyük bir hayran kitlesine sahip Konuşanlar programının bilet satışlarının ne zaman açılacağı ise merakla bekleniyor.

Hasan Can Kaya, kazadan sonra başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek şunları paylaşmıştı:

"Dün sabah evimizin bahçesinde dengesiz bir düşme sonucu omzumda kırıklar oluştu. Şu an iyiyim, operasyonum başarılı geçti. Herkese teşekkürler. Konuşanlar programında herhangi bir aksaklık olmayacak ancak nisan ve mayıs aylarındaki Stand Up Party Dünya Turnesi'ni ertelemek durumundayım. Ancak işimize geri döneceğiz. İlginize ve sevginize teşekkür ederim, sizi seviyorum."