Hasan Can Kaya'da büyük rezillik! Boşandığı eşiyle programa çıkıp fantezisini anlattı

EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programında 5 ay önce boşanmış çiftin söyledikleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hasan Can Kaya’nın sunduğu programa bu kez 5 ay önce boşanmış bir çift katıldı. Hasan Can'ı izlemeye birlikte gelen çift ayrı evde yaşadıklarını ifade ederek, evliliklerini bitirdiklerini açıkladı.

Eski kocasının barışmak için çabaladığını belirten kadın konuk, eski kocasının fantezisini de programda ifşa etti.

EŞİNİN FANTEZİSİNİ İFŞA ETTİ

Hasan Can Kaya'nın "Eğer evli olmasaydın, kalbinde biri olmasaydı bir kadında aradığın en büyük kriter nedir?" sorusuna kadın konuk eşi cevap vermeden yanıt verdi. Söze dahil olan kadın "Ben söyleyeyim mi?" diyerek eski eşinin fetişi olduğunu söyledi.

"EŞİMİN ELLERİNİ AYAKLARINI ÇOK SEVİYORUM"

Hasan Can, "Ne fetişisti? Ayak mı?" sorusuna konuk, "Ben eşimin ellerini ayaklarını çok seviyorum" diyerek yanıt verdi.

Programdaki o anlar sosyal medyaya damgasını vurdu.