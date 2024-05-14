Hasan Can Kaya tartışmaya son noktayı koydu. Cem Yılmaz’a 'veteran' demişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hasan Can Kaya tartışmaya son noktayı koydu. Cem Yılmaz’a 'veteran' demişti
Cem Yılmaz ile polemik yaşayan Hasan Can Kaya, konuyla ilgili konuştu.

Cem Yılmaz, ‘CMXXIV’ adlı stand-up gösterisinde, ‘Konuşanlar’ adlı program ile tanınan komedyen Hasan Can Kaya’nın küfürle konuşması ile dalga geçmişti.

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Hasan Can Kaya ise Cem Yılmaz’a, “Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış yani meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış” diyerek cevap vermiş ve bir polemiği başlatmıştı.

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Geçtiğimiz gün bir davete katılan Hasan Can Kaya muhabirlerin sorularını cevaplarken yine Cem Yılmaz meselesi gündeme geldi.

Hasan Can Kaya, “Benim açımdan büyütecek bir şey yok, şakalaştık bitti. Tadında bırakmak lazım. Benim için ortada bir gerginlik, negatif bir durum yok. Ben zaten eski kuşaktaki komedyenlerle ilgili düşüncelerimin ne kadar pozitif olduğunu defalarca söyledim. İlk çıktığım yıldan beri komedyenlerle yarıştırıyorlar. Komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı, sevgi dolu konuşuyorum. Herkes kendi kitlesi ile mutlu. Komedyenlik, futbol gibi veya Survivor gibi kapışılan bir alan değil.” dedi ve tartışmaya son noktayı koydu.

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