Hasan Can Kaya ünlülere sert çıktı! "Tiksiniyorum"

Senarist ve oyuncu Hasan Can Kaya'nın "Hayat kadar gerçek, hayat kadar komik ve hayat kadar duygusal" diyerek özetlediği, Muzaffer Yıldırım yapımcılığında hayata geçen filmi 'Çok Aşk'ın gala gösterimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Hasan Can Kaya, yapım aşamasında da yer aldığı filmi ile ilgili, "Hayatta neler yaşanıyorsa onlar var aslında. Hem gülecekler hem üzülecekler. Filmi izleyenler bence uzun zaman sonra güzel ve keyifli bir film izlemiş olacaklar" diye konuşmuştu.

"SEVİŞME SAHNELERİNDE ZORLANDIK"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, film kadrosunda yer alan Büşra Pekin ve Hasan Can Kaya'nın verdiği bir röportajda "Sevişme sahnelerinde zorlandık" ve "Hunharca öpüştük" demeleri çok konuşulmuştu.

Hasan Can Kaya, son olarak YouTube’daki ‘Ne Olursan Ol, Rahat Ol’a konuk oldu. Ünlü isim programda samimi itiraflarda bulundu.

"MİNİBÜSLE EVE DÖNÜYORDUM"

Yıllarca sektörde çalıştığını söyleyen Kaya "Sette Kıvanç Tatlıtuğ ile kahvaltı yapıp Terazidere minibüsüyle eve dönüyordum. Beren Saat ile telefonda konuşuyordum, arkadan ev sahibi kirayı istemek için arıyordu. Varlık içinde yokluk" dedi.

"1 TL BAĞIŞLAMIYOR"

"Bazı ünlüler görüyorum paranın ne kadar değersiz olduğunu anlatıyor" diyen Kaya, "Ama depremzedelere 1 TL bağışlamıyor. Bu yalancılıktan tiksiniyorum" dedi.



