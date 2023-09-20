Hasan Can Kaya'dan alkışlanacak hareket

Komedyen Hasan Can Kaya, 250’si engelli, 1000 civarı hayvana hizmet veren Ankara’daki Patiliköy adlı bakımevine destek verdi.

Hasan Can Kaya, “Konuşanlar” adlı programında da destek verdiği merkezin klinik masraflarını karşıladı. Ankara Patiliköy sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajla ünlü komedyene teşekkür etti ve şu satırları yazdı:

“Klinik borçlarımız 185 bin civarı kalmıştı. Borcu sürekli duyurduk. Yaklaşık 500 binden düştü. Ve şimdi muhteşem haberi veriyoruz. Can dostumuz sürekli hep destek oluyordu. Ne zaman mesaj atsak anında yardım etti. Bu kez tam 150 bin TL bağış yaptı. Ya ne desek az kalır. Onu çok seviyoruz. Özellikle hayvanlar ince çizgisi. İyi ki varsın Hasan, iyi ki varsın. Sizin varlığınız yalnız olmadığımızı gösteriyor. Güç veriyor…”