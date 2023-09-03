Hasan Can Kaya’dan çifte müjde

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, program çekimlerinin başladığını belirterek, Çok Aşk filminin de vizyona hazır olduğunu söyledi.

Hasan Can Kaya’dan çifte müjde

Son dönemde stand-up şovu ile adından sıkça söz ettiren komedyen Hasan Can Kaya, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Kız kardeşi ile birlikte akşam yemeği için AVM’ye gelen Hasan Can Kaya, objektiflere tek başına poz vermeyi tercih etti.

hasan-can-kaya-dan-hayranlarina-mujde-h1pgy.jpg

hasan-can-kaya-dan-hayranlarina-mujde-h1pgy.jpg

Çok Aşk filminin vizyona gireceğinin müjdesini veren Kaya, "Sonbahar gibi çok zorlu bir zamanda vizyona giriyoruz, güzel geri dönüşleri bekliyorum, ayrıca Kanada ve Avustralya turnem var. Bu arada program çekimleri başladı yoğun bir tempoda devam ediyoruz" dedi.

Meydan katında bulunan dünyaca ünlü markaların yeni sezon ürünlerini incelemeyi ihmal etmeyen Kaya, kısa bir alışveriş turunun ardından AVM’den ayrıldı.

İlgili Haberler
Hasan Can Kaya 'Çok Aşk' ile büyük riske girdi
Üniversite öğrencilerinin yaptıkları Hasan Can Kaya'yı şoke etti
Hasan Can Kaya milyonluk oyuncağıyla tura çıktı! Özel plaka da aldı
Hasan Can Kaya'dan depremzedelere büyük yardım
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi Sedat Kaya açıkladı. Üç oldu ama güç oldu
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
Yılmaz Özdil Melissa Vargas hakkında bir açıklama yaptı ortalık yıkıldı
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi Ekonomi
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Ardahan'ı dolu vurdu: Dağlar tepeler beyaza büründü Güncel
Ardahan'ı dolu vurdu: Dağlar tepeler beyaza büründü
Serdar Ortaç TikTok’a küfürler yağdırdı Magazin
Serdar Ortaç TikTok’a küfürler yağdırdı
Kader Bağları konusu nedir? Kader Bağları tanıtım fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Kader Bağları konusu nedir? Kader Bağları tanıtım fragmanı yayınlandı mı?
Feyenoord'dan Utrecht'e farklı tarife Spor
Feyenoord'dan Utrecht'e farklı tarife
F3L Open International Cup 2 metre Planör Yarışması Eskişehir’de yapıldı Güncel
F3L Open International Cup 2 metre Planör Yarışması Eskişehir’de yapıldı
CHP’den Kılıçdaroğlu’nun atadığı eski AKP’li danışmanlara bir tepki daha geldi Siyaset
CHP’den Kılıçdaroğlu’nun atadığı eski AKP’li danışmanlara bir tepki daha geldi