Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi evlendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi evlendi

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'ın eski sevgilisi Sultan San evlendi.

Konuşanlar programı ile çıkış yakalayan ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın bir dönem aşk yaşadığı yönetmen Sultan San, Göktuğ isimli sevgilisiyle dünyaevine girdi.

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Sultan San ile 2,5 yıllık birlikteliği 2021 yılında biten Hasan Can Kaya, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok." şeklinde konuşmuştu.

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi programlarının yönetmenliğini ve yardımcı yönetmenliğini yapan Sultan San’ın düğününde Güldür Güldür ekibinden Onur Buldu, Aylin Kontante, Uğur Bilgin gibi isimler yer aldı.

Sultan San da düğün gününde çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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