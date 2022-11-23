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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi olmak üzere 2 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 7 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:20
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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Resmi Gazete'de Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.'' denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI
*ilan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan başvuru dosyasını; 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarım ise (doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında olmak üzere, ilgili Fakülte Dekanlığına veya MYO Müdürlüğüne teslim ederek şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

*Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

*Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan "Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi"ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.

*Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir "özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı" hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

*Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

*Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ilişkin Yönetmelik şartları sağlamaları gerekmektedir.

*Adayların, ilan tablosunda 'Açıklama' sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

*Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

*Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

*Son müracaat tarihi 15 Aralık 2022'dir.

*ilanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

*ihtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

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