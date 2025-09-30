Hasan Mutlu'dan açıklama: Boyun eğmemekten başka hiçbir ‘suçum’ yok

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, neden "suçlu" olduğuna dair açıklama yaparak "Sizlere hizmet etmekten, komşularımızın hakkını savunmaktan, baskılara, tehditlere ve rant çetelerine boyun eğmemekten başka hiçbir ‘suçum’ yok" dedi.

CHP’li belediyelere yönelik son operasyonlar kapsamında 17 Eylül'de tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Bayrampaşalı vatandaşlara seslenen Mutlu, “Bana yazacağınız her mektup, yalnızca bir kağıt parçası değil; kalbime dokunan, mücadele gücümü büyüten bir dost eli olacak” ifadelerini kullandı.

"BOYUN EĞMEMEKTEN BAŞKA ‘SUÇUM’ YOK"

Mutlu’nun paylaşımı şöyle:

“Bugün, hukuksuz yere arkadaşlarımla birlikte tutulduğumuz Silivri zindanındaki 18. günümüz. Sizlere hizmet etmekten, komşularımızın hakkını savunmaktan, baskılara, tehditlere ve rant çetelerine boyun eğmemekten başka hiçbir ‘suçum’ yok.

Burada geçen her gün, dışarıdaki sizlerin varlığını ve dayanışmanızı yürekten hissediyorum. Bana yazacağınız her mektup, yalnızca bir kağıt parçası değil; kalbime dokunan, mücadele gücümü büyüten bir dost eli olacak.

Unutmayın; burada demir parmaklıklar arkasında olsam da yüreğim Bayrampaşa sokaklarında, sizin yanınızda. Sizleri çok seviyor, sabırla ve umutla özgür, aydınlık günlerde yeniden kucaklaşacağımız günü bekliyorum. Sevgiyle, dayanışmayla…”

