Hasan Sözbilir 2,5 milyon yıldır deprem üretmeyen yeni fay hattını açıkladı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, "Büyük olasılıkla Yeşilyurt güneyinde var olan fakat 2,5 milyon yıldır deprem üretmeyen bir fay, aşırı stres birikimi nedeniyle yeniden aktif hale gelmiş olabilir." dedi.

KAYNAK: AA
Hasan Sözbilir 2,5 milyon yıldır deprem üretmeyen yeni fay hattını açıkladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı açıklamada, "asrın felaketi olarak anılan" Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana bölgedeki deprem aktivitesinin devam ettiğini ifade etti.

Aşırı stres birikimi nedeniyle özellikle Malatya-Yeşilyurt civarındaki depremlerin çok dikkat çekici yoğunlukta ve birbirine yakın büyüklükte olmaya devam ettiğini anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bu sabah Yeşilyurt merkezli 5 büyüklüğündeki deprem diri fay sınıfında değerlendirilmeyen kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı bir fay üzerinde gelişmiş olabilir. Türkiye'nin diri fay haritasına bakıldığında depremlerin yoğunlaştığı Yeşilyurt güneyinde çizilmiş bir diri fay olmadığını görüyoruz fakat meydana gelen depremler Doğanşehir ile Yeşilyurt arasında uzanan bir fayın varlığını gösteriyor."

Türkiye Diri Fay Haritası'nın güncellenmesi gerektiğini kaydeden Sözbilir, "Büyük olasılıkla Yeşilyurt güneyinde var olan fakat 2,5 milyon yıldır deprem üretmeyen bir fay, aşırı stres birikimi nedeniyle yeniden aktif hale gelmiş olabilir. Bu kapsamda özellikle son 5 milyon yıldır deprem üretmemiş fayların da ayrıntılı incelenmesinde yarar var. Arazide yapılacak bilimsel çalışmalarla bunu anlayabiliriz." dedi.

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