Hasankeyf Kalesi ziyaretçiler ile buluşacak

Kaynak: AA
Hasankeyf Kalesi ziyaretçiler ile buluşacak

Batman'da bulunan Hasankeyf Kalesi'nin çalışmaları tamamlanması ile yakın zamanda ziyarete açılması planlanıyor.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Hasankeyf Kalesi'nin yakın zamanda ziyarete açılması planlanıyor.

Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyetin izlerini barındıran tarihi Hasankeyf'teki kale, yapılan çevre düzenlemeleri ve alınan güvenlik önlemleriyle ziyaretçiler için hazır hale getirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında kaleye çıkan yürüyüş yolları yenilendi, bilgilendirme tabelaları yerleştirildi ve dinlenme alanları oluşturuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kalenin yakın zamanda açılmasının planlandığı bildirildi.

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