Hasarlı binada erkek cesedi bulundu

Olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Çukurdere Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi üzerinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen mahalle bekçileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar alan bir apartmanın üçüncü katında erkek cesedi buldu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunan bekçiler, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini sevk etti.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 30 yaşındaki Burak Alpay'a ait olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Burak Alpay'ın, olay yerinin yakınında ikamet ettiği öğrenildi.

Cenaze, Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.