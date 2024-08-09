Hasat 25 gün erken başladı. Sıcaklardan dalında kuruyor

Hasat 25 gün erken başladı

Aydın, "İncirin başkenti" olarak bilinir ve burada yaklaşık 40 bin hektar alanda incir üretimi gerçekleştirilmektedir. Toplamda üretilen 190 bin ton ürünün bir kısmı taze olarak tüketilirken, kurutulan yaklaşık 70 bin ton incirin önemli bir bölümü farklı ülkelere ihraç edilmektedir. Nazilli, Kuyucak, Köşk ve Germencik gibi birçok ilçede kuru incir hasadı bu yıl erken başladı.

Gün doğmadan evlerinden çıkan işçiler, dalından kuruyarak düşen incirleri tek tek topluyor. Toplanan incirler, güneş altında dört gün bekletildikten sonra işleme merkezine götürülüyor. Burada incirler, kalitelerine göre ayrılarak pazara sunuluyor.

DALINDA KURUYOR

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, kendisinin de bir incir üreticisi olduğunu belirterek, kentte hasat heyecanının başladığını ifade etti. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle incirlerin 20-25 gün erken olgunlaştığını kaydeden Anlıak, Aydın'daki kuru incirin kalitesinin geçmiş yıllara göre oldukça iyi olduğunu vurguladı.

Aşırı sıcakların incir ağaçlarının kurumasına ve meyvelerin dalda daha erken kurumasına neden olduğunu belirten Anlıak, rekoltede bir düşüş beklendiğini de dile getirdi. "30 yıldır bu kadar sıcak görmedim, diyen Anlıak, buna rağmen Aydın’ın incirini dünya pazarına sunmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Hasat işlemleri sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp öğleden sonra 13:00’e kadar sürerken, sergileme ve kurutma işlemleri de bu saatten sonra gerçekleştiriliyor. Sarı lop incirin en belirgin özelliği, dalında kurumasıdır. İşçiler, yere düşen incirleri topladıktan sonra bunları sergiye götürüyor. Ağaçtan taze iken toplanan incirlerin kurutulması mümkün değil..

Anlıak, hasadın erken başlaması nedeniyle ihracat izinlerinin de erkene alınması gerektiğini belirterek, bunun çiftçilerin mağdur olmaması ve ekonominin zarar görmemesi açısından kritik olduğunu ifade etti.

Üreticilerden Yasin Arı, hasadın üç hafta erken başladığını dile getirerek, "İncirlerin tonajı geçen yıla göre daha az ama kalite açısından çok daha iyi" dedi. Hasatta çalışan Şule Aydın ise sıcak hava koşullarında çalışmanın zorluklarına değindi.