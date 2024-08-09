Domatesi yere döken işletmeciye rekor ceza

Düzenleme: Kaynak: DHA
Domatesi yere döken işletmeciye rekor ceza

Ticaret Bakanlığı, sebze halinde kasalar dolusu domatesleri çöpe döken işletmeye rekor ceza verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesindeki sebze halinde kasalar dolusu domatesleri çöpe döken işletmeye 123 bin 213 TL para cezası uygulanması için belediyeye talimat verilirken, suç duyurusunda da bulunulacağı da ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yer alan domateslerin çöpe döküldüğüne ilişkin görüntü ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada; yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan 'sebze ve meyvelerin, fiyatlarının yükseltilmesi amacıyla çöpe döküldüğü' yönündeki haber ve paylaşımların titizlikle incelendiği ifade edilerek; "Sosyal medyada 8 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılan, kasalarca domatesin çöpe döküldüğüne ilişkin görüntüler bakanlığımızca incelenerek, olayın Burdur'un Söğüt Beldesi'nde bulunan Söğüt Toptancı Hali'nde gerçekleştiği tespit edilmiş ve Ticaret İl Müdürlüğümüzce yerinde inceleme yapılmak suretiyle durum tutanak altına alınmıştır" sözlerine yer verildi.

5957 sayılı Hal Kanununda, malların toptan veya perakende ticaretinde; piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulmasının yasaklandığı hatırlatılarak, "Yasağa aykırı hareket edenler için doğrudan veya bakanlığımızın talebi üzerine belediyelerce 123 bin 213 TL idari para cezası uygulanması öngörülmüş olup bu kapsamda, domatesleri çöpe döken işletmeye Hal Kanunu kapsamında 123 bin 213 TL idari para cezası uygulanması talimatı Söğüt Belediyesi'ne iletilmiştir. Ayrıca, bakanlığımızca en kısa zamanda ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bakanlık olarak, fiyatları yükseltmek maksadıyla ürünlerin stoklanması veya yok edilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirilmesine asla müsaade edilmeyecek ve bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında en ağır yaptırımların uygulanmasına devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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