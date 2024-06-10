Hasat başladı ama üretici üzgün. Aylık 60 bin TL'ye işçi bulamıyorlar

Kaynak: İHA
Hasat başladı ama üretici üzgün. Aylık 60 bin TL'ye işçi bulamıyorlar

Malatya'nın Coğrafi İşaret tescilli Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat sezonu başladı. Ancak bu yıl üreticiler, günlük 2 bin TL ücretle çalışacak işçi bulmakta büyük zorluk yaşıyor.

Malatya'nın coğrafi işaret tescilli ürünü Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat dönemi başladı. Ancak üreticiler, günlük 2 bin TL ücretle çalışacak işçi bulmakta zorluk yaşıyor. Kayısıdan sonra Malatya'nın önemli ürünlerinden biri olan Yeşilyurt Dalbastı kirazı, bu yıl hem kalitesi hem de rekoltesiyle üreticilerini sevindirdi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kiraz hasadının başladığını ve ürünlerin oldukça verimli olduğunu belirtti. Solmaz, coğrafi işaretli Dalbastı kirazlarının bu yıl aroma bakımından çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de ün yapmış bir kirazımız var. Eğer ihracatçılar gelirse bu yıl da üreticilerimizin yüzü gülecek. Ürünlerimiz çok kaliteli, kalibrasyonu mükemmel" dedi.

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Bu yıl ilçede yaklaşık 800 ton kiraz hasadı beklediklerini söyleyen Solmaz, "Umarız ki bu yıl kiraz üreticimiz hak ettiği değeri alır. Geçen yıl büyük bir afet yaşadık ve çiftçilerimiz mağdur oldu" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 60 KİLO KİRAZ

Üreticilerin en büyük sorunlarından birinin işçi bulmak olduğunu dile getiren Solmaz, "Yerel işçiler kalacak yer bulamadıkları için il dışına çıkıyorlar, bu da işçi bulmamızı zorlaştırıyor. Bir işçinin günlük maliyeti 2 bin TL. Günde ortalama 60 kilo kiraz toplayabiliyorlar" dedi.

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BİR AYDA 2 YILLIK KAZANÇ SAĞLIYORLAR

Pazarda kirazın kilogram fiyatının 60 ila 75 TL arasında değiştiğini belirten Solmaz, "Çiftçimiz bir yıllık emeğinin karşılığını alamıyor. Aracılar kilo başına 15-20 TL kazanıyor, çiftçimizin iki senede kazanamadığını bir ayda kazanıyorlar. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi. Ayrıca, kiraz üreticileri için hijyenik toplama alanları oluşturulması gerektiğini belirterek, böylece ihracatçıların Yeşilyurt'a daha fazla ilgi göstereceğini söyledi.

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GÜNLÜK 2 BİN TL'YE İŞÇİ BULAMIYORLAR

Kiraz üreticisi Mehmet Ali Özendi de bu yıl kiraz hasadında işçi bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtti. Günlük 2 bin TL ücretle çalışacak işçi bulamadığını ifade eden Özendi, "Bir devlet memuru bile 40 bin TL alırken bizler 60 bin TL'ye ayda çalışacak işçi bulamıyoruz. İşçi bulamadığımız için ben kendim toplamak zorunda kalıyorum, yetiştiremediğimden de ürünün ağaçta kalma riski var" diye konuştu.

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