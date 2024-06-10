Hasat bir hafta erken başladı. Fiyatı 80 TL’ye çekildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar, erik hasadını erkene çekti. Meyvelerin yağış nedeniyle çatlamasından endişe eden üreticiler, eriklerini daldan tek tek toplamaya başladı. Sapanca Gölü'nün kuzeyinde yer alan ve halkın büyük kısmının geçimini meyvecilikle sağladığı Eşme Mahallesi'nde, üreticiler yağmurun hasara yol açmaması için hasadı bir hafta öne aldı.

ERİKLERİN KİLOSU 80 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Üreticiler, bu yıl meyve rekoltesinde geçen yıla göre bariz bir değişiklik olmadığını belirtti. Toplanan erikler kilogramı 50 ila 80 TL arasında alıcı buluyor. Üreticilerden bazıları erikleri mahalledeki mezat alanlarında satışa sunarken, bazıları da ürünlerini doğrudan İstanbul'daki toptancı haline gönderiyor.

MEYVECİLİKLE GEÇİM SAĞLANIYOR

Eşme Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda yetiştirici olan Selim Günay, 3500 nüfuslu mahallede halkın yüzde 80'inin geçimini meyvecilikle sağladığını ifade etti. Son yıllarda artan erik ağacı ekimi ile birlikte, yıllık 3000 ila 5000 ton arasında ürün aldıklarını belirten Günay, hasadın Mayıs ayında başlayıp Ağustos sonuna kadar devam ettiğini söyledi.

FARKLI ERİK ÇEŞİTLERİ HASAT EDİLİYOR

Günay, erik hasadına Kastarca türü ile başladıklarını, ardından Kara Papaz ve Erken Kasım türleri ile devam ettiklerini belirtti. Son olarak Ağustos ayında Papaz eriği toplandığını ifade eden Günay, bu süreçte çeşitli erik türlerinin hasat edildiğini vurguladı. Kastarca eriğinin Eşme’nin meşhur eriği olduğunu ve çok sulu ve ince kabuklu olduğunu belirten Günay, bu türün bu yıl azaldığını söyledi. Günay, "Bir hafta daha beklesek daha iyi olurdu ama yağmur yağarsa ince kabuklu olduğu için erik çabuk çatlar, bu yüzden mahsulü ziyan etmemek için hasada başladık" dedi.

İŞÇİ BULMAKTA ZORLANILIYOR

Sabah 7:30'dan akşam 18:00'e kadar erik topladıklarını belirten Günay, erik toplamanın kiraz toplamaktan biraz daha kolay olduğunu ve erik ağaçlarının genellikle daha büyük olduğunu ifade etti. Ancak bu işin zor ve yorucu olduğunu, merdiven kullanarak toplama yapıldığını ve herkesin bu işi yapamayacağını vurguladı. Günay, şu anda herkesin işçi aradığını, önceki yıllarda işçilerin ordudan geldiğini, fakat Hatay depreminden sonra inşaat sektörünün açılmasıyla bu sektöre kayma olduğunu belirtti. Yüksek yevmiye teklif etmelerine rağmen işçi bulmakta zorlandıklarını da sözlerine ekledi.

PAZARLAMA NASIL OLUYOR?

Toplanan eriklerin pazarlanmasına ilişkin detayları da paylaşan Günay, "Eşme'de kapalı mezat alanımız var. İstanbul Kadıköy'den, Bayrampaşa'dan tüccarlar buraya gelir. Kamyonlarıyla burada tezgahlarını açarlar. Vatandaş da traktörleriyle akşam üzeri topladığı malı mezat alanına indirir. Burada isteyen istediği mala, kalitesine göre fiyat verir. Vatandaşın işine geliyorsa burada satar. Bazıları da direkt İstanbul'a hale gönderir. Orada malımızı sattırır, değerlendiririz" dedi.