Hasat dönemi başladı! Jandarma sahada

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından icra edilen çalışmalarda, çiftçilere anız yakmanın zararları konusunda detaylı bilgiler verildi. Toprak yapısını bozarak verimliliği düşüren, hava kalitesini olumsuz etkileyen ve doğal yaşamı tehdit eden anız yangınlarının, aynı zamanda ciddi orman ve arazi yangınlarına da neden olabileceği vurgulandı.

Bilgilendirme faaliyetleri sırasında, konuya ilişkin el broşürleri dağıtılarak farkındalık artırıldı. Ayrıca, hasat için bölgeye gelen biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü kontrolü yapıldı. Tüpleri bulunmayan sürücüler uyarılarak, her araçta mutlaka yangın söndürme ekipmanı bulundurulması gerektiği hatırlatıldı. Bunun yanı sıra, yangına sebep olabilecek yanıcı ve yakıcı maddelerin araziye atılmaması konusunda da hassasiyetle uyarılarda bulunuldu.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, çevre ve doğal yaşamın korunması ile çiftçilerin güvenli bir hasat süreci geçirebilmesi adına denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Jandarma ekipleri, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları ve anız yangınına karşı tedbirli davranmaları çağrısında bulundu