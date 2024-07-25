Hasat sıcaktan geç yapıldı. 1 tanesi 1 kilo ağırlığında

1 tanesi 1 kilo ağırlığında

Mersin, Türkiye'nin önde gelen üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekerken, son yıllarda tropikal meyve üretimi de artış gösterdi.

Özellikle Vietnam kökenli ejder meyvesi, hem lezzeti hem de kullanım alanlarının çeşitliliği nedeniyle üretiminde yoğunlaşma yaşandı. Silifke'de ejder meyvesi bahçelerinde, ilk ürünlerin aşırı sıcaklar yüzünden geciktiği ve bazı rekolte kayıpları yaşandığı bildirildi. Ancak, ikinci ürünler çiçeklenmeye başlamış ve günlük tüketimin yanı sıra ilaç sanayi, dondurma ve salata üretiminde kullanılan bu meyvenin ağırlığı 300 gram ile 1 kilogram arasında değişiyor.

Yaklaşık 3 dönüm alanda 15 bin tropikal meyve toplayan üretici Feza Önal, Silifke'de alternatif ürün olarak tercih edilen pitayanın kaktüsgiller ailesinden olduğunu ve Vietnam, Orta ve Güney Amerika, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yaygın olarak üretildiğini belirtti.

10 BİN MEYVE HASADI BEKLENİYOR

Önal, meyve üretiminde gübreleme ve kimyasal mücadelenin yapılmadığını vurgulayarak, örtü altı domates, biber, patlıcan gibi ürünlere göre maliyetinin düşük, getirinin ise yüksek olduğunu ifade etti. Şu an 3 dönüm serada 5 bine yakın fide ile üretim yapıldığını belirten Önal, bu yıl 10 bin meyve hasadı beklediklerini ve yıllar geçtikçe bu rakamın artacağını söyledi. Akdeniz ikliminin mükemmel olduğunu belirterek, çiftçilere bu iklimi tavsiye etti ve anlaşmalı firmalara meyve başına satış yaptıklarını ekledi.

Ayrıca, aşırı sıcakların seranın içinde 53 dereceye çıkmasına neden olduğunu ve ilk tomurcuk grubunun bu nedenle kaybedildiğini dile getirdi. Ancak, ikinci hasat için çiçekli bir süreç yakalandığını ve bereketli bir yıl beklendiğini söyledi. İhracatçıların kendilerine daha sıcak bakmalarını isteyen Önal, Avrupa, Rusya ve Orta Doğu'ya ihracat yapıldığını, malların az olduğuna dikkat çekerek, gelecekte bu malların artacağını belirtti.