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Haseki Hastanesi hasta kabulünü durdurdu: Binalar güvenli değil

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü, Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi'nin binalarının güvenli olmadığını söyleyerek hasta kabulünü durdurdu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:22
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Haseki Hastanesi hasta kabulünü durdurdu

Haseki Hastanesi hasta kabulünü durdurdu: Binalar güvenli değil
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde 35.418 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan depremlerin yankıları ise sürüyor.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü, hastanenin Kardiyoloji Enstitüsü binalarının güvenli olmadığını duyurdu.

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin uzun zamandır yaptığı "binalarının depreme dayanıksız olduğu" yönündeki uyarılarının ardından üniversite yönetimi de harekete geçti.

REKTÖRLÜK BİNALARIN GÜVENLİ OLMADIĞINI KABUL ETTİ

Rektörlüğün açıklamasında, binaların durumuna ilişkin inceleme komisyonu kurulduğu belirtilerek “Komisyonun Haseki Yerleşkesi’nde bulunan Kardiyoloji Enstitüsü binalarında gerçekleştirdiği fiziki incelemeler sonucunda 13 Şubat 2023 tarihli rapora istinaden Kardiyoloji Esntitüsü binalarının güvenli olmadığı tespit edilmiştir” denildi.

HASTA KABULÜ DURDURULDU

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlgili kurumlardan yer talebinde bulunulmuştur. Yeni bir yer tahsis edilinceye kadar Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi’nin ayaktan ve yatan hasta kabulünün durdurulmasına ve (Haseki) Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi'nin taşınmasıyla ilgili ön hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir.”

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