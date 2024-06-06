Haşereleri evden fersah fersah kaçıran bitkiler ortaya çıktı

Haşerelerle mücadelede doğal çözümler her zaman ilgi çekici oldu ve son araştırmalar, evleri bu istenmeyen misafirlerden korumak için bazı bitkilerin etkili olduğunu gösterdi.

İşte uzmanların önerdiği ve bilimsel çalışmalarla desteklenen, haşereleri evden uzak tutan bitkiler:

1. Lavanta:

Güvelerin korkulu rüyası olan lavanta, aynı zamanda pire, sinek ve hamam böceklerine karşı da doğal bir koruyucu olarak bilinir.

Dr. Ayşe Kılıç, lavantanın güçlü kokusunun bu haşereleri uzak tuttuğunu ve evdeki dolapları korumak için de kullanılabileceğini belirtti.

2. Oğul Otu (Melisa):

Oğul otu, çeşitli sinek ve böcek türlerine karşı koruyucu etkilere sahip bir diğer bitki olmasıyla biliniyor.

Prof. Dr. Emre Dölen, oğul otunun hem evden böcekleri uzaklaştırdığını hem de cilde uygulandığında var olan ısırıkların kızarıklığını ve kaşıntısını azalttığını ifade etti.

3. Nane:

Nane, keskin kokusuyla karıncaları, sinekleri ve hatta fareleri bile evden uzak tutabilir

Ziraat Mühendisi Canan Karatay evin balkon ve cam kenarlarına nane saksıları koymakla haşerelerin evinize girmesinin önüne geçilebileceğini söyledi.

4. Fesleğen:

Fesleğen, sivrisinek ve kara sinekleri püskürten bir başka bitkidir.

Bahçe Tasarımcısı Mehmet Çelik, fesleğenin kokusunun bu haşereleri etkili bir şekilde uzak tuttuğunu ve evin çeşitli noktalarına yerleştirilebileceğini belirtti.

5. Allium:

Allium, sümüklü böcek ve yaprak biti gibi zararlıları kovan bitkiler arasında yer alır.

Peyzaj Uzmanı Leyla Özkan, alliumun bahçedeki diğer bitkileri korumak için etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

6. Limon Otu:

Limon otu, sivrisinek ve karasinekleri uzaklaştırmada kullanılan bir diğer doğal bitkidir

Bitki Bilimci Ahmet Demir, limon otunun hem evde hem de bahçede rahat bir ortam sağlamak için ideal olduğunu ifade etti.

Bu bitkiler, evlerimizi haşerelerden korumak için doğal ve etkili yöntemler sunuyor.

Ancak, herhangi bir bitki kullanmadan önce alerjik reaksiyonlar açısından dikkatli olmak önemlidir.

Eğer evinizde haşerelerle ilgili ciddi bir sorun yaşıyorsanız, profesyonel bir zararlı kontrol hizmeti almayı düşünebilirsiniz.