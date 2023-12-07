Hasır otunu böyle kullanın rahat nefes alın nezle ağrılarınız da bitsin

Solunum yollarını açan ve nezle belirtilerini hafifleten hasır otu dikkatlerden kaçmadı.

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
Hasır otunu böyle kullanın rahat nefes alın nezle ağrılarınız da bitsin

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hasır otunun faydaları dikkat çekti.

Hasır otunun buharı, solunum yollarını açar ve nezle belirtilerini hafifletir.

NEZLE NEDİR?

Nezle olarak da adlandırılan soğuk algınlığı; en yaygın virüsü rinovirüs olan ve burun, boğaz, sinüs ve nefes borusunu etkilemekle birlikte kolayca bulaşabilen viral bir üst yolunum yolu enfeksiyonudur.

Yaygın bir enfeksiyon olarak görülen soğuk algınlığı çocuklarda daha fazla rastlanmakla birlikte yetişkinlerde de görülür.

NEZLE BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Hafif ateş

-Öksürük

-Burun akıntısı veya tıkanma

-Tekrarlayan hapşırma

-Boğazda ağrı veya kaşıntı

-Göz sulanması

-Titreme ve üşüme

-İştah kesilmesi

-Nefes almada güçlük

-Kulak ağrısı

-Vücut kırgınlığı

-Ses kısıklığı

-Kas veya vücut ağrıları

HASIR OTUNUN KULLANIMI

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hasırotunun faydaları dikkat çekti.

Hasır otunun sapından çıkarılan liflerle kâğıt üretimi yapılabilir.

Hasır otunun kökü hem şifalı hem de pratik bir malzemedir. Hasır otu köküyle hasır dokunabilir veya yastık içi malzemesi olarak kullanılabilir.

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