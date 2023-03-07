Kaşıntı, kuruluk gibi sorunlar başta hassas ciltlere özgü cilt sorunlardandır. Hassas ciltlerin bakım yaparken cildin türüne göre bir cilt bakım rutini oluşturup hassas ciltlerin kullanacağı ürünleri tercih etmesi gerekiyor. Peki, hassas ciltler nasıl cilt bakımı yapmalı? Hassas cildi korumak için ipuçları neler?

HASSAS CİLT BELİRTİLERİ NELER?

Kuruluk: Kuru cilde nem eksikliği neden olur. Kuru cilde sahip kişilerin hassas cilde sahip olma olasılığı 3 kat daha fazladır.

Tahriş: Hassas cildin belirli uyaranlara olumsuz tepki verme olasılığı daha yüksektir. Bu da hoş olmayan durumlara yol açabilir batma, kaşıntı ve rahatsızlık gibi duyumlar

Pürüzlülük: Doğal olarak her zaman deri dökeriz, ancak bu süreç hassas cilde sahip olanlar için bozularak pul pul, donuk ve eşit olmayan cilt dokusuna yol açabilir. Bu, hassas cilde sahip kişilerin yaklaşık %98'ini etkileyebilir

Zayıflamış cilt bariyeri: Hassas cilde sahip kişilerde, tahriş edici maddelerin nüfuz etmesine ve hidrasyonun dışarı çıkmasına izin veren daha ince veya zayıflamış bir cilt nem bariyeri olabilir.

HASSAS CİLTLER NASIL CİLT BAKIMI YAPMALI?

Kuruluk, tahriş, kaşıntı ve kızarıklık gibi sorunlar hassas bir cildin en net belirtileridir. Hassas ciltler, dış etkenlere karşı daha savunmasızdır. Cilt çok kolay bir şekilde hasar görebilir. Hassas ciltlere bakım yaparken cildi korumak gerekir. Peki, hassas ciltler nasıl cilt bakımı yapmalı?

Hassas cilde sahip olanların cilt bariyeri diğer cilt tiplerine göre daha savunmasız olur. Cilt çok kolay bir şekilde hasar görebilir. Bu sebeple cildi güçlendiren bakım yöntemlerini uygulamak gerekir.

-Hassas bir cildiniz varsa cildinizi temizlerken dikkatli olmalısınız. Cildi tahriş eden, kurutan ve zarar veren sert temizleyicilerden uzak durun.

-Bitkisel ve yumuşak formda olan, nemlendirici etkili cilt temizleyicileri tercih edin. Her sabah cildinizi temizleyin. Akşam uyumadan önce de cilt temizliğini ihmal etmeyin.

-Cildinizi sabah ya da akşam temizledikten sonra mutlaka tonik ile arındırın ve yatıştırın.

Tonikler gözenekler için harikadır ve cildin alt katmanlarına kadar nüfuz edere yağ ve kirlerden arındırır. Ayrıca cildi yatıştırdığı için tahrişi ve kızarıklığı da engeller.

-Nemlendirici, cildinizin gün boyunca nemli kalmasını ve kolayca tahriş olmamasını sağlar.

Nemlendiriciler ayrıca cildiniz için bir güç kalkanı oluşturur. Cilt bariyerini güçlendirerek cildinizin hasar görmesini engeller. Cildin kurumasına ve pul pul dökülmesine engel olur.

Bu sebeple mutlaka sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez cildinize nemlendirici uygulayın. Kullandığınız nemlendiricilerin hassas ciltlere özel olmasına dikkat edin.