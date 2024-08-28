Hasta bir yolcu otobüs şoförü tarafından yumruklandı

Kaynak: İHA
Hasta bir yolcu otobüs şoförü tarafından yumruklandı

Ankara’da geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ilaç tedavisi gören bir kişi, otobüs şoförü tarafından dövüldü.

Aktarılanlara göre geçen yıl geçirdiği beyin rahatsızlığı sebebiyle ilaç tedavisi gören Hamit Mutlu, sabah saatlerinde Pursaklar-Ulus seferini yapan 438 numaralı belediye otobüsüne bindi. Halil Mutlu, yaşlı bir kişinin otobüse binmesinin ardından şoför tarafından hakarete uğradığını duydu.

Yaşlı adamın durak düğmesine yanlış bastığı gerekçesiyle şoför tarafından hakaret edildiğini gören Halil Mutlu, şoförü daha saygılı olması için sözle uyardı. Bu uyarının ardından şoför, Halil Mutlu’nun üzerine yürüyerek tartaklamaya başladı. Şoför, Halil Mutlu’yu otobüsten iterek dışarıya attıktan sonra hakaret edip tehditler savurmaya devam etti. Otobüs şoförünün, Mutlu’ya, “20 yıl cezaevinde yattım, 20 yılda senin için yatarım” dediği iddia edildi. Darp anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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