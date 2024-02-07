Hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez atasözünün anlamı nedir?

Hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İnsan hasta olup ağrılar, sızılar içinde kıvrandıktan sonra ancak sağlıklı hallerinin kıymetini anlar. Ne zaman ki bir kişi kendini halsiz, yorgun, ağrılar ve acılar hissederse o zaman yakın zamandaki sağlıklı hallerini özler ve yeniden eski güç ve kuvvetine ulaşmayı ister.

Kişi iyileşince hastalık dönemini hatırlayıp şükreder ve iyi halinin değerini daha iyi anlamış olur.

HASTA OLMAYAN SAĞLIĞIN KADRİNİ BİLMEZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu zamanlarının bu gücünün kıymetini bil 70 yaşında bu halini çok ararsın yavrum, hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez..."