Hasta olunca o besinlerden hemen kaçın

Fatma Demirkaya
Hasta olunca o besinlerden hemen kaçın
Hasta olduğunuzda kaçınmanız gereken 3 besin hangileridir? İşte, cevapları…

Soğuk algınlığı sık sık başımıza gelen kronik bir hastalıktır. Soğuk algınlığından kurtulmanın en iyi yollarından biri dinlenmek olsa da, bazı besinlerden kaçınarak hastalığı daha rahat geçirebilirsiniz.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Rafine karbonhidratlar çabucak şekere dönüştüğü için kan şekerinizi birden yükseltir ve hastalıkla savaşta sizi güçsüzleştirir. Hasta olduğunuzda tost ya da çubuk kraker gibi yiyeceklerden kaçınmalı ve beslenmenize dikkat etmelisiniz.

ASİTLİ İÇECEKLER VE MEYVE SULARI

Hastayken midenizi yatıştırmak istiyorsanız meyve suyu yerine zencefilli çay içebilirsiniz. Ayrıca, çok miktarda su içmeniz de çok önemli.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Bazı insanlarda süt ürünleri tüketimi boğazdaki mukozanın kalınlaşmasına neden olabilir. Eğer hastayken süt ürünleri yediğinizde böyle bir duygu hissediyorsanız, süt ürünlerini yemeyi bırakabilirsiniz. Tabii ki böyle bir sorununuz yoksa, süt ürünlerini yemeye devam etmelisiniz. Süt ürünleri hem protein kaynağı hem de içerdikleri D vitamini enfeksiyonla savaşta önemli bir rol oynar. Yoğurtta bulunan probiyotikler de bağırsaklarınızdaki faydalı bakterileri korur.

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