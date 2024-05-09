Hasta taşıyan ambulans alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Hasta taşıyan ambulans alevlere teslim oldu
Hatay’da içerisinde bir hasta bulunan ambulans hastaneye giderken bir anda alevlere teslim oldu. Ambulans kullanılamaz hale geldi.

Ambulansın kullanılamaz hale geldiği yangın Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Çevreyolu Çekmece kavşağında meydana gelen yangında, içinde hasta olan bir ambulansın motor bölümün seyir halindeyken yanmaya başladı.

Yangını fark eden şoför hemen aracın içindeki hastayı dışarıya çıkarttı. Bu sırada ambulans alev alev yandı ve kullanılamaz hale geldi. Ambulansın cayır cayır yağdığı anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Arabada bulunan hasta ise olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye sevk edildi.

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