Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktoru dövdü. Şiddet ne zaman son bulacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktoru dövdü. Şiddet ne zaman son bulacak

Elazığ'da bir aile sağlık merkezine giden bir kadın yanında olmayan annesine istediği ilaçları yazdırmak istedi. Kadın doktorun hastayı görmeden ilaç yazamayacağını açıklaması üzerine hasta yakını saldırıya geçti. Doktor darp edildi.

Doğukent Aile Sağlığı Merkezine giden bir kadın yanında olmayan annesi için istediği ilaçları yazdırmak istedi. Dr. Gonca K., ilacı yazması için hastanın kendisinin burada olması gerektiğini ve aksi takdirde yazamayacağını ifade etti.

Hasta yakını kadın masaya yumruk attı. Ardından da ilacı yazması için baskı yapmaya başladı. Baskı doktor ile hasta yakının tartışmasına neden oldu.

Bunun üzerine Dr. Gonca K., beyaz kod verdi. Kısa bir süreliğine dışarı çıkan kadın tekar içeri girerek doktora saldırdı. Sağlık çalışanları araya girdi.

Polisler de odaya gelince saldırgan hasta yakını uzaklaştırıldı. Darp raporu alan Dr. Gonca K., saldırgan kadından şikayetçi oldu.

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