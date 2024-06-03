Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktoru dövdü. Şiddet ne zaman son bulacak

Doğukent Aile Sağlığı Merkezine giden bir kadın yanında olmayan annesi için istediği ilaçları yazdırmak istedi. Dr. Gonca K., ilacı yazması için hastanın kendisinin burada olması gerektiğini ve aksi takdirde yazamayacağını ifade etti.

Hasta yakını kadın masaya yumruk attı. Ardından da ilacı yazması için baskı yapmaya başladı. Baskı doktor ile hasta yakının tartışmasına neden oldu.

Bunun üzerine Dr. Gonca K., beyaz kod verdi. Kısa bir süreliğine dışarı çıkan kadın tekar içeri girerek doktora saldırdı. Sağlık çalışanları araya girdi.

Polisler de odaya gelince saldırgan hasta yakını uzaklaştırıldı. Darp raporu alan Dr. Gonca K., saldırgan kadından şikayetçi oldu.