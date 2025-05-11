Kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor! Hastalıkların düşmanı erkeklerin en yakın dostu...

Özellikle uzmanlar tarafından verilen diyet listelerinde yer alan kabak çekirdeğinin faydaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor ancak özellikle erkekleri ilgilendiren faydası öne çıkıyor...

UYKUSUZLUK ARTIK SORUN OLMAYACAK

2019 yılında New York Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, kabak çekirdeğinde bulunan triptofan maddesinin, serotonin ve melatonin üretimini artırarak uyku kalitesini iyileştirdiği belirlendi. Triptofan, vücutta serotonin üretimine yardımcı olan bir amino asittir ve daha iyi bir uyku düzenine katkı sağlar.

2015 yılında Hacettepe Üniversitesi liderliğinde yürütülen bir çalışmada, düzenli kabak çekirdeği tüketiminin, kalp sağlığını iyileştirdiği tespit edildi. Araştırma, kabak çekirdeği yağının HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırırken, LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürdüğünü ortaya koydu.

ERKEKLER İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR BESİN

2013 yılında Loyola Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, kabak çekirdeği tüketiminin, prostat büyümesini engellediği ve özellikle erkek sağlığı için faydalı bir besin olduğu keşfedildi.

2018 yılında Çukurova Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, kabak çekirdeğinin güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğu ve serbest radikallerin vücutta yaratabileceği zararı önleyebildiği belirlendi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DOSTU

2020'de İstanbul Üniversitesi'nde yapılan bir başka araştırma ise kabak çekirdeğinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini buldu.

Kabak çekirdeği için önerilen günlük tüketim miktarı genellikle 30 gram (yaklaşık 1 avuç) civarındadır. Bu miktar, aşırı kilo alımını önlemek için yeterli bir miktardır.

30 gram kabak çekirdeği, yaklaşık 8-9 gram protein ve 1 buçuk gram lif içerir. Kabak çekirdeği, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar bakımından zengindir.

AŞIRI TÜKETİMİNE DİKKAT

Kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi, sindirim sorunlarına veya kalori alımına neden olabilir. Özellikle lif içeriği nedeniyle sindirim sorunlarına yol açabilir. Fazla lif, bağırsakları zorlayabilir. Tuzlu kabak çekirdekleri, yüksek sodyum içerebilir, bu nedenle yüksek tansiyon ve böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir.