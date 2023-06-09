Hastane çatısına düşen yıldırım paniğe neden oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı sırasında yıldırım hastane çatısına isabet etti. Olayda hastane binasında ve çevredeki 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Hastane çatısına düşen yıldırım paniğe neden oldu

Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ek binasının çatısına yıldırım düşmesi sonucu hastane personeli ve hastalar büyük korku yaşadı. Yıldırımın etkisiyle çatıdan kopan parçalar, hastane bahçesinde park halinde bulunan 5 aracın üzerine düştü. Araçlarda çeşitli hasarlar oluştu.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hastane yetkilileri, yıldırım düşmesinin elektrik tesisatına zarar vermediğini ve hastane hizmetlerinin normal şekilde devam ettiğini bildirdi.

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