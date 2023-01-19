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Yeni uygulama hastane randevusunu azalttı mı?

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Surel, MHRS'ye getirilen yeniliklerin ardından, günlük 30 bin muayenenin yapıldığı hastanede randevuya gelmeme oranlarının yüzde 10'a kadar gerilediği bilisini verdi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:30
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Yeni uygulama hastane randevusunu azalttı mı?
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, Bilkent Şehir Hastanesi'nde 2022'de sunulan hizmetler ve bu yıl hayata geçirilmesi planlanan yeni çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hastanenin 6 Şubat 2019'da faaliyete başladığını anımsatan Surel, 2020-2021 yıllarının Kovid-19 salgını nedeniyle oldukça ağır geçtiğini ancak 2022'nin sağlık çalışanları açısından çok daha aydınlık, güzel bir yıl olduğuna dikkat çekti.

 

Dr. Surel, Kovid-19 salgını döneminde karşın hastanede özellikle organ nakli süreçlerinin hiç aksamadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“4 solid organ naklini yapan yegane kamu hastanesiyiz. Organ naklinde 2022'de, pandemiye rağmen devam ettirdiğimiz rakamların çok üzerine çıktık. Geçen yıl 400'e yakın organ nakli gerçekleştirdik, bunların yarısına yakını kornea nakli, kalan kısmı solid organ nakillerinden oluşuyor. 40 civarında böbrek, 20 civarında da karaciğer nakli gerçekleştirdik.”

KAÇ KİŞİYE HİZMET VERİLDİ?

Hastanenin nitelikli sağlık personeli ve çalışanlarıyla geçen yıl binlerce kişiye hizmet sunduğunu belirten Surel,

"Hastanemiz 2022 itibarıyla günde 30 bin kişiye muayene hizmeti sundu, günlük 750-800 kişinin hastaneye yatışı gerçekleştirildi, bir bu kadar hastamız da taburcu oldu. Kurulduğumuzda taşınan hastanelerimizden en büyüğü Numune Hastanesiydi. Şu an her gün bir Numune Hastanesinin bütün yatakları kadar hasta yatışı yapıyoruz, bir o kadar da hastamızı taburcu ediyoruz. Hastanemizde 2022'nin ilk dönemleri pandeminin yoğun etkisinde geçmesine rağmen yaklaşık 6 milyon muayene gerçekleştirildi. Günlük 600-700 civarında ameliyat, 300 civarında endoskopi, 80 civarında anjiyografi, yaklaşık 1500 ultrasonografi, 1500 tomografi, 750-800 civarında MR çekimi yapıldı." şeklinde konuştu.

Surel, tüm bu hizmetleri Türk vatandaşlarının yanı sıra yurt dışından sağlık hizmeti için gelen kişilere de sunduklarının altını çizerken, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizden başlayarak ulusal ve uluslararası anlamda en iyi sağlık hizmetinin verildiği 'mükemmeliyet merkezi' unvanını almakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda Kadın Doğum Hastanemiz uluslararası akreditasyon belgesini almak üzere, bu ay tamamlanacak. Onun ardından Genel Hastane ve Kalp Damar Hastanemizin akreditasyon süreci başlayacak. Bunu Onkoloji ve Çocuk Hastanemiz izleyecek ve kampüsteki toplam 7 hastanemizin tamamı akredite olacak. Böylelikle her biri kendi görev yaptığı alanda 'mükemmeliyet merkezi' açma yetkisine de kavuşacak."

"DİJİTAL HASTANE' SÜREÇLERİNİ DE BAŞLATTIK"

Bilkent Şehir Hastanesinin 12 bini kamu, 5 bini şirket personelinden oluşan toplam 17 bin kişilik bir aile olduğuna dikkati çeken Surel, "dijital hastane" ile ilgili de yeni çalışmaların sürdüğünü bildirdi. "Dijital hastane sertifikasyonunu almakla ilgili süreçleri de başlattık. En kısa sürede bütün kampüsümüzde dijital hastane sertifikasyonunu almak istiyoruz." diyen konuşan Surel, sözlerine şunları ekledi:

"Hastanemizde yüzde 30-35 düzeyinde randevuya gelmeme oranı vardı bu son dönemde yüzde 10'a kadar düştü. Elbette Türkiye genelini düşündüğümüzde yüzde 10 da çok ciddi bir rakam. Hastanemizi düşündüğümüzde günlük 30 bin muayenede yüzde 10, 3 bin kişinin aldığı randevusuna gelmediği anlamına geliyor.
Tabii ki beklenmeyen durumlarda randevusuna da gelemeyen olacak ama sadece herkese gelemeyeceğiniz randevuyu önceden iptal edin, arayın bildirin ki bir başka kişi o randevudan faydalanabilsin diyoruz. Sayın Bakanımızın yaptığı telkinlere vatandaşlarımız çok olumlu karşılık verdi. Sahada randevu iptal oranlarının arttığını ve böylelikle randevu sisteminin daha etkin kullanıldığını görüyoruz."

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