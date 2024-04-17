Hastane randevularında yeni dönem! Randevu alıp gitmeyenler dikkat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, hastane randevu sistemiyle ilgili yeni düzenlemeyi duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, randevu sorununu çözmek için alınacak olan yeni tedbirlere ilişkin, "Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 günlük zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"RANDEVU SORUNUNU KALICI ŞEKİLDE ÇÖZECEĞİZ"

Koca, hastanelerde yaşanan randevu aksaklıkları ve kapasite sorunlarının en önemli konular arasında yer aldığını belirterek, "İl, hastane ya da branş bazında yaşanan sorunları biliyoruz. Bununla ilgili hastane yöneticilerimiz de yoğun çalışma içerisinde. Hatırlarsanız bir ay sonra tedbirlerin kademeli şekilde hayata geçirileceğini ve yaptırımların arttırılacağını söylemiştim. Sorun yaşadığımız branş ve hastaneleri tek tek çalışıyoruz. Artan bir talep var. Buna karşılık kapasitemizi de artırıyoruz. Hekim sayımızın artan talebi karşılaması da son derece önemli. Bu bakımdan yetiştirmemiz gereken hekim ve uzman hekim sayısı çok önemli. Geleceğe matuf bu önemli tedbiri zaten almıştık. En son yan dal uzmanlıkları için de gereken iyileştirmeleri yaptık ancak bir de mevcut kapasitenin yeterince verimli kullanılamaması sorunu var. Bunun bir tarafı kapasiteyi belirleyen hastanelerimiz, diğer tarafı randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sebep olduğu atıl kapasite. Bunun için ilk tedbirleri almıştık. Şimdi yeni yaptığımız analizler bazı zorunlulukları işaret ediyor. Önümüzdeki haftalar kademeli şekilde yeni tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz" dedi.

"İKİNCİ KEZ RANDEVUSUNA GELMEYENLERİN RANDEVU ALMASINI 15 GÜNLÜĞÜNE BÜTÜN BRANŞLARA RANDEVUYA KAPATACAĞIZ"

Bir muhabirin ilk tedbirin ne olacağını sorması üzerine Bakan Koca, "Bir önceki yıl randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyondu. Randevu aldığı halde gelemeyenlerin sayısı; 2024 yılının Ocak, Şubat, Mart dönemini kapsayan 3 aylık zaman diliminde de 6 milyon kişi oldu. Randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün içinde yeniden randevu almasını kısıtladık. Bu durum randevu sadakat oranını artırdı. Ancak, randevu alanların son dakikaya kadar randevu iptal edilebilmesi mümkündü. Son anda da olsa randevusunu iptal edenler kısıtlanmıyordu. Bu durumda kısıtlı duruma düşmemek için randevusuna gelmeyecekse bile son anda iptal edenlerin oranında artış oldu. Bu durumda o kapasite yine kullanılamaz durumda kalıyor. 25 milyon tekil vatandaş, 81 milyon randevusunu son dakikalarda iptal etmiştir. Bu boşluklara yeni randevu veremediğimiz için 17 milyon randevu kapasitesi atıl kalıyor. Buna atıl kapasiteyi kullanabilmek için 'randevuma geleceğim' onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz. Böylece son dakika iptalleri ile oluşan atıl kapasiteyi verimli şekilde kullanacağız. Bugünkü verilere göre yüzde 20 kapasite artışına karşılık geliyor. Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 günlük zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. Uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz" diye konuştu.