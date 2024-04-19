Hastane randevularıyla ilgili yeni açıklama yapıldı

Kamu hastanelerinde uzun süredir devam eden randevu probleminin çözülebilmesi amacıyla yeni bir tedbirin geleceği belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz." ifadelerini kaydetti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri ve hastane yöneticileriyle yaptıkları toplantılar esnasında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yaşanan sorunların konuşulduğunu ifade etti.

İPTAL EDİLMEYEN RANDEVULARA DİKKAT

Vatandaşların yaşadığı randevu sorununa karşı bir çözüm bulduklarını dile getiren Bakan Koca, "Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Bu kapsamda, gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak. Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak.” açıklamasını yaptı.

Randevu iptal süresini en geç bir önceki gün saat 23.59'la sınırlandırdıklarını belirten Koca, iptal edilen randevuların yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine randevu verileceğini ifade etti.