Hastanede korkunç olay: 5 yaşındaki çocuğun ameliyatta dili ve dudağı yandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hastanede korkunç olay: 5 yaşındaki çocuğun ameliyatta dili ve dudağı yandı!

Nevşehir'de bademcik ve geniz eti ameliyatı olan çocuğun dili ve dudağı ameliyat sırasında kullanılan cihaz nedeniyle yandı. Aile, yaşanan olay sonrası suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde bademcik ve geniz eti ameliyatı olan 5 yaşındaki E.Ç.'nin dili ve dudağı ameliyat sırasında kullanılan cihaz nedeniyle yandı.

2-005.jpg

"CİDDİ BİR YANIK FARK ETTİM"

Anne Seda Nur Çaylak, "Geniz eti ve bademcik ameliyatı için dün sabah oğlumun hastaneye yatışını yaptık. Ameliyat sonrası beni uyandırma odasına aldılar. Burada çocuğumun dudağında ve dilinde çok hafif yanık olduğunu söylediler. Bunun hemşire kaynaklı olduğunu ve tutanak tutulacağını ifade ettiler. Ancak içeriye girip oğlumu gördüğümde dilinde ve dudağında ciddi bir yanık olduğunu fark ettim" dedi.

3-003.jpg

Ameliyatı gerçekleştiren doktorun kendisinden özür dilediğini aktaran Çaylak, "Doktor hanım sonradan gelip yanığın birinci derece olduğunu, kullanılan cihazdan kaynaklandığını söyledi. Islak zemin olduğu için çabuk iyileşeceğini ve önemli bir sorun olmadığını belirtti. Ayrıca durumun başhekimliğe bildirildiğini ifade etti" dedi.

4-002.jpg

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Oğlunun yaşadığı sağlık sorununa tepki gösteren anne, "Çocuğun dili ve dudağı bu hale gelene kadar fark edilmedi mi? Kimin ihmali varsa araştırılarak cezalandırılmasını istiyorum. Bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son Haberler
Bilecik’teki köprü inşaatında toprak kayması
Bilecik’teki köprü inşaatında toprak kayması
Antalya polisi külçe külçe altın buldu! Basılan depodan dolar ve avro fışkırdı
Antalya polisi külçe külçe altın buldu! Basılan depodan dolar ve avro fışkırdı
“Terörsüz Türkiye” tiyatrosunun startını vermişti! İsmail Saymaz, Bahçeli’nin yapacağı yeni açılımı tarih vererek açıkladı
“Terörsüz Türkiye” tiyatrosunun startını vermişti! İsmail Saymaz, Bahçeli’nin yapacağı yeni açılımı tarih vererek açıkladı
Giydiği elbise aldığı ödülün önüne geçti: Ünlü manken eleştirilere sert cevap verdi
Giydiği elbise aldığı ödülün önüne geçti: Ünlü manken eleştirilere sert cevap verdi
FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha: 30 puanı silindi!
FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha: 30 puanı silindi!