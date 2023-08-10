Hastanede silahlı kavga; 3 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup hastanede karşılaşınca silahlı kavgaya tutuştu. Kavgada 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Hastanede silahlı kavga; 3 yaralı

Hastane içinde dehşet saçtılar

DHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde Nizip Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İki grup arasında hastane içinde çıkan tartışma, tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Hastane içerisinde duyulan silah sesleri nedeniyle sağlık personeli ile poliklinikte bulunanlar panik ve korku yaşadı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Çıkan arbedede kurşunların isabet ettiği İbrahim Halil B., Fatih Eren B. ve Kemal Ş. yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olay nedeniyle poliklinik servisi, tedbir amaçlı boşaltılırken, polis soruşturma başlattı.

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