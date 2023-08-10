Hastanede silahlı kavga; 3 yaralı

Hastane içinde dehşet saçtılar
DHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerinde Nizip Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İki grup arasında hastane içinde çıkan tartışma, tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Hastane içerisinde duyulan silah sesleri nedeniyle sağlık personeli ile poliklinikte bulunanlar panik ve korku yaşadı.
Yaralılar tedavi altına alındı
Çıkan arbedede kurşunların isabet ettiği İbrahim Halil B., Fatih Eren B. ve Kemal Ş. yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olay nedeniyle poliklinik servisi, tedbir amaçlı boşaltılırken, polis soruşturma başlattı.