Hastanede silahlı kavga. Yaralılar var

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Nizip Devlet Hastanesine gelen baba İbrahim Halil B. ve oğlu Fatih Eren B. aralarında alacak verecek meselesi olan başka bir şahısla ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, baba İbrahim Halil B., oğlu Fatih Eren B. ile hastanede sıra bekleyen Kemal Ş. tartıştıkların şahıs silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan 3 kişi tedavi altına alınırken hastanede büyük panik yaşandı. Hastane tedbir amaçlı boşaltıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.