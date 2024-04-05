Hastanede tekme tokat kavga: Müdür yardımcısı ile tekniker birbirine girdi

Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi’nde Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı C.K. ile hastanede protez ortez teknikeri ve aynı zamanda Hep-Sen ilçe temsilcisi olan H.İ.K. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre malzeme alımı nedeniyle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga sonucu ile H.İ.K., başına aldığı darbeyle yaralandı.

İki taraf da karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin hastane yönetimince de idari soruşturma başlatıldı.