Hastanede tekme tokat kavga: Müdür yardımcısı ile tekniker birbirine girdi

Kaynak: İHA
Hastanede tekme tokat kavga: Müdür yardımcısı ile tekniker birbirine girdi
Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi’nde, müdür yardımcısı ile tekniker arasında iddiaya göre malzeme alımıyla ilgili çıkan kavga kameraya yansıdı.

Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi’nde Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı C.K. ile hastanede protez ortez teknikeri ve aynı zamanda Hep-Sen ilçe temsilcisi olan H.İ.K. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre malzeme alımı nedeniyle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga sonucu ile H.İ.K., başına aldığı darbeyle yaralandı.

İki taraf da karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin hastane yönetimince de idari soruşturma başlatıldı.

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