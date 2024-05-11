Hastanede yangın! Hastalar başka hastanelere nakledildi

Yangın, akşam saat 19.00 civarında, Başiskele ilçesinin Ovacık Mahallesi’nde, D-100 Karayolu Güney Yanyol’da konumlanan sekiz katlı özel bir hastanenin bodrum katında meydana geldi.

Elektrik güç kaynaklarının yer aldığı odada belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yoğun dumanın çevreye yayılmasına sebep oldu.

Yangın sebebiyle, dumanın etkilediği bodrum katındaki acil servis ve zemin kat hızla tahliye edildi. Acil serviste tedavileri süren beş hasta, ambulanslarla bölgedeki diğer hastanelere nakledildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yangın kısa zamanda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik güç kaynaklarının bulunduğu alanda hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.