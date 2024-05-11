Hastanede yangın! Hastalar başka hastanelere nakledildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hastanede yangın! Hastalar başka hastanelere nakledildi
Kocaeli’de sekiz katlı bir özel hastanenin bodrum katında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında acil serviste tedavi gören beş hasta, güvenlik önlemleri kapsamında yakındaki diğer hastanelere sevk edildi.

Yangın, akşam saat 19.00 civarında, Başiskele ilçesinin Ovacık Mahallesi’nde, D-100 Karayolu Güney Yanyol’da konumlanan sekiz katlı özel bir hastanenin bodrum katında meydana geldi.

hastanede-yangin-yenicag7.jpg

Elektrik güç kaynaklarının yer aldığı odada belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yoğun dumanın çevreye yayılmasına sebep oldu.

hastanede-yangin-yenicag6.jpg

Yangın sebebiyle, dumanın etkilediği bodrum katındaki acil servis ve zemin kat hızla tahliye edildi. Acil serviste tedavileri süren beş hasta, ambulanslarla bölgedeki diğer hastanelere nakledildi.

hastanede-yangin-yenicag5.jpg

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yangın kısa zamanda kontrol altına alınarak söndürüldü.

hastanede-yangin-yenicag4.jpg

Elektrik güç kaynaklarının bulunduğu alanda hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

hastanede-yangin-yenicag1.jpg

hastanede-yangin-yenicag-1.jpg

hastanede-yangin-yenicag-2.jpg

hastanede-yangin-yenicag-3.jpg

hastanede-yangin-yenicag-4.jpg

hastanede-yangin-yenicag-5.jpg

hastanede-yangin-yenicag-6.jpg

hastanede-yangin-yenicag-7.jpg

hastanede-yangin-yenicag-8.jpg

Güncelleme: 
Son Haberler
Bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı Gündem
Bariyerleri aşan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
Olimpiyatlara bir kota daha. 10-0 kazandı bileti kaptı Spor
Olimpiyatlara bir kota daha. 10-0 kazandı bileti kaptı
Benzin istasyonlarına pompacı operasyonu. Büyük vurgun ortaya çıktı Gündem
Benzin istasyonlarına pompacı operasyonu. Büyük vurgun ortaya çıktı
Aynadaki yansımasıyla konuşan kedi viral oldu Video
Aynadaki yansımasıyla konuşan kedi viral oldu
Cem Adrian konserde Gazze için söyledi gözyaşlarına hakim olamadı Video
Cem Adrian konserde Gazze için söyledi gözyaşlarına hakim olamadı
Makyajla kendini bambaşka birine çevirdi Video
Makyajla kendini bambaşka birine çevirdi