Hastanede yatan adamı tabancayla vurup kaçtı

Yaralanan İmamoğlu'nun hayati tehlikesi devam ederken, E.A. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Edremit Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde gerçekleşti. Ortopedi servisinde tedavi gören Emrah İmamoğlu, hastaneye gelen E.A.'nın tabancalı saldırısına uğradı. Olay anında büyük korku yaşanırken E.A. ise olayın hemen ardından kaçtı. Vurulan Emrah İmamoğlu ise hemen ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan ve hayati tehlikesi süren İmamoğlu, Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, E.A.’yı ilçede yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan Emrah İmamoğlu’nun, 2 gün önce Bostancı Mahallesi’nde yaşanan bir olayda yaralandığı ve bu sebeple hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor